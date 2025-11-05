En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Sigue búsqueda de menor de 11 años desaparecida en río de Cundinamarca: hasta buzos la buscan

Sigue búsqueda de menor de 11 años desaparecida en río de Cundinamarca: hasta buzos la buscan

Autoridades de Cundinamarca gestionaron un apoyo adicional a Polnasar y el cuerpo de Bomberos de Sopó, para que buzos especializados intervengan en la gestión debido a pozos profundos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad