Sigue búsqueda de menor de 11 años desaparecida en río de Cundinamarca: hasta buzos la buscan

Habitantes de un sector de Cundinamarca viven momentos de angustia, luego de que la corriente del río Blanco del municipio de Gutiérrez arrastrara a una niña de 11 años de edad el pasado lunes.

Según declaraciones de los familiares, la familia viajó al lugar para pasar unos días de descanso. Sin embargo, la creciente del afluente sorprendió a las dos menores que se encontraban en el agua.

Una niña de 8 años de edad logró salir con vida gracias a que llevaba un flotador, pero la menor de 11 años, lamentablemente fue arrastrada metros más abajo y hasta el momento no ha sido localizada.

Por medio de un comunicado, la Gobernación de Cundinamarca informó que este miércoles autoridades del municipio, en articulación con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) y organismos de socorro, continúan las labores de búsqueda para hallar a la niña desaparecida.



Actualmente, bomberos voluntarios de Ubaque se encuentran en el sitio adelantando las labores de rastreo sobre el cauce del río, con apoyo de unidades de la Policía de reacción de Cáqueza.



Buzos se suman a la búsqueda de menor de edad desaparecida

Para la búsqueda, la administración ha implementado drones para el monitoreo aéreo río abajo. Asimismo, la UAEGRD gestionó un apoyo adicional a Polnasar y el cuerpo de Bomberos de Sopó, para que buzos especializados intervengan en la gestión.

Lo anterior, debido a la presencia de dos pozos de considerable profundidad dentro del afluente, los cuales no han podido ser inspeccionados con los equipos disponibles en la zona.

La comunidad también se encuentra colaborando con las autoridades en puntos estratégicos para tratar de hallar a la menor de 11 años de edad.