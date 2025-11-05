Por medio de una carta, el Idipron confirmó que el edificio de la UPI La Rioja, ubicado en el centro de Bogotá, donde aún permanecen algunos integrantes de la comunidad indígena emberá, presenta riesgos estructurales, eléctricos y sanitarios que ponen en peligro la vida, la integridad y la seguridad de quienes continúan dentro.

De acuerdo con el documento, la permanencia en este sitio permite que se “materialice y masifique” el riesgo existente, lo que podría comprometer seriamente la salud e integridad de quienes aún habitan allí.

“Como resultado de las evaluaciones técnicas realizadas, se han identificado condiciones críticas de riesgo estructural, eléctrico y sanitario que ponen en inminente peligro la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas que permanecen en ese lugar”, señala el documento.

Por esta razón, el secretario general del Distrito, Miguel Silva Moyano, aseguró que es necesaria la salida inmediata de los indígenas Emberá, especialmente por la presencia de niños y adolescentes en el lugar.



Más de 300 indígenas Emberá deben desalojar la UPI La Rioja por riesgo en estructura

“¡AVISO! La comunidad Emberá que permanece en la UPI La Rioja debe SALIR del predio de manera INMEDIATA debido a las condiciones de riesgo estructural, eléctrico y sanitario. Desde la Alcaldía de @Bogota ofrecimos acompañamiento al retorno a sus territorios a más de 1.400 personas. No todos aceptaron. Insistimos en la necesidad de que hagan parte de procesos de integración local y cumplan con las normas de convivencia en la ciudad”, escribió el secretario.

El documento especifica además que esta orden debe cumplirse en un plazo máximo de tres días después de la notificación. Por ello, desde el Distrito insisten en la necesidad de que haya disposición de salida por parte de los indígenas que permanecen dentro del edificio.

Cabe recordar que en la ciudad aún permanecen más de 1.400 indígenas emberá que se negaron a regresar a sus territorios, tras los procesos de salida del Parque Nacional, el Parque La Florida y la UPI La Rioja llevados a cabo en septiembre pasado.