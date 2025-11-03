En vivo
Bogotá  / Indígenas emberá agredieron a gestores de diálogo por impedir ingreso de licor a la UPI La Rioja

Indígenas emberá agredieron a gestores de diálogo por impedir ingreso de licor a la UPI La Rioja

Las autoridades tuvieron que intervenir en las agresiones por parte de un hombre y una mujer de la comunidad indígena emberá.

Foto: redes sociales
Indígenas emberá agredieron a gestores de diálogo por impedir ingreso de licor a la UPI La Rioja
Foto: redes sociales
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 3 de nov, 2025

Los hechos ocurrieron sobre las 2 de la tarde, cuando dos integrantes de la comunidad indígena emberá intentaban ingresar a la UPI La Rioja, pero su principal objetivo era introducir licor a las instalaciones de la Unidad de Protección Integral, en donde permanecen alrededor de 200 indígenas.

En videos quedaron registradas las acciones y el ataque en contra de los funcionarios del Gobierno Distrital. El hombre agredió a varios funcionarios, entre ellos a una mujer, mientras que la mujer indígena se enfrentó a una funcionaria, a quien empujaba e impedía que se realizara el registro del licor que se encontraba dentro de una canasta.

En los videos se escucha cómo, presuntamente, logran ingresar el licor pasándolo por encima de las barricadas.

En la zona había presencia de la Policía Metropolitana de Bogotá, que se vio obligada a controlar el orden público, pues las agresiones no cesaban por parte de la comunidad indígena.

El ingreso de licor está totalmente prohibido por el Distrito para evitar escenarios negativos dentro de las instalaciones y velar por la seguridad y los derechos de los niños, niñas, jóvenes, ciudadanos e incluso mujeres que se encuentran en la zona.

Noticia en desarrollo...

