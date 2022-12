Sigue en firme paro nacional arrocero, pese a acuerdos anunciados por el Gobierno

Pese a que el Ministerio de Agricultura expidió la Resolución 276 del 24 de agosto, con el cual se otorga apoyo económico a los productores, el gremio asegura que dicha medida no cumplió las expectativas.



Según declaraciones entregadas por Roberto Botero, vocero nacional de Dignidad Arrocera, se esperaba que el Gobierno Nacional expidiera cuatro resoluciones, una de ella para apoyo económico al flete de los agricultores arroceros de Arauca, otra reconociendo incentivos para los agricultores que almacenaron arroz en el primer trimestre del año y dos más para el apoyo a la comercialización.



Sin embargo, el Gobierno, según este vocero del gremio, falló en las resoluciones para el apoyo a la comercialización, ya que incumplió lo pactado el pasado seis de junio, cuando se acordó que los agricultores que recolectaron arroz en junio, tendrían un apoyo de $20.000 por carga.



“La resolución con los acuerdos de junio no fue expedida”, puntualizó Botero.



Así las cosas, el gremio asegura que mezclaron dos resoluciones en una, donde para cumplirle a los productores de Caquetá, Tolima Huila y los Llanos Orientales, quienes recolectaron cosecha en junio, recibirían 50 mil pesos por tonelada de arroz, lo que equivale a $6.250 por carga, cuando lo pactado era 20 mil pesos por carga.



Debido a estas inconsistencias el gremio se movilizará por vías principales en dichos departamentos productores.



Para el caso del Tolima, se concentrarán en el Espinal cerca de dos mil personas, quienes exigirán no solo este incentivo económico del mes de junio, sino unas políticas estructurales, que eliminen la problemática que surge en el país cada vez que la producción llega a un tope máximo y deja a los productores al vaivén del mercado.



