Siguen movimientos en la montaña, alerta roja y trabajos en Hidroituango: MinMinas

Desde el Puesto de Mando Unificado, PMU, Germán Arce, ministro de Minas, entregó un nuevo reporte sobre la situación de Hidroituango.

“Durante las últimas horas el proyecto ha estado estable, en términos generales. Hubo una pequeña creciente, sin consecuencias, y esperamos tener un fin de semana tranquilo en términos de caudal”

, informó Arce.

Sobre los movimientos y deslizamientos de la montaña derecha del proyecto aseguró que “es una situación completamente incierta. Los movimientos se mantienen, pero en niveles inferiores a los de alerta”.

El ministro también se refirió al manejo de la información emitida desde el Puesto de Mando y desde EPM.

“El equipo técnico ha actuado con buena fe, pero en este caso claro que falta información, que no se ha publicado no porque no quiera la empresa sino porque no la tiene”, aseguró.

Dijo, además, que ellos no pueden saber cuándo se va a desprender la montaña o se va a taponar el río.

El PMU mantiene la alerta roja en los dos corregimientos y los municipios del Bajo Cauca.