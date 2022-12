Después de un evento en el que la condecoraron los notarios, Sandra Morelli respondió a la declaración en la que Eduardo Montealegre la acusaba de mentirosa, por las pruebas presentadas en sus denuncias.

Montealegre “responde a un estado anímico y no tiene contenidos, no se refirió a ningún folio ni expediente del proceso, así no puedo responderle al reproche”, comentó Morelli.

Desde Cartagena, Eduardo Montealegre había respondido duro a las acusaciones que hizo la contralora ante la Cámara de Representantes por el supuesto dinero que recibió el fiscal de parte de SaludCoop.

En algunos apartes de la declaración, Montealegre afirmó que “lo que dice la señora contralora es mentira, falta a la verdad, es una mentira tan grande como una catedral, jamás he recibido como fiscal dinero de SaludCoop .

