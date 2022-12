Sin apoyo de gobernadores, Gobierno planteó esquema del PAE con inyección de recursos

El Gobierno discutió algunos de los detalles del nuevo modelo. Con el acompañamiento del Sena y de MinAgricultura, pretende hacer auditorías a partir de minutas de las raciones.



Los gobernadores del país no quedaron satisfechos con la propuesta del PAE que presentó el Gobierno Nacional. La ministra de Educación se reunió esta mañana en la cumbre con los 32 representantes y presentó la propuesta puntual que tiene varios elementos. El Gobierno prometió $50.000 millones de pesos para el déficit del programa de este año, anunció un banco de habilitación para saber quiénes son exactamente los proveedores de las raciones y aseguró que la cifra del PAE del presupuesto general de la Nación será para el 2019 de 1.17 billones de pesos.

Vea también: Pliego de cargos al senador Didier Lobo por posibles sobrecostos en PAE



Esto, además del acompañamiento del Sena y del Ministerio de Agricultura en el proceso total. Sin embargo, los gobernadores no están de acuerdo con esto porque aseguran que el problema fundamental no se solucionó. Este es el de la contratación.



Actualmente, el Ministerio de Educación aprueba los recursos que entrega Hacienda y los distribuye a las regiones. Las secretarías de Educación de los departamentos se encargan de las licitaciones y de la adjudicación a las empresas que quedan encargadas de la alimentación de los niños, por lo general durante uno o dos años. Esto ha contribuido a la cartelización que fue denunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio recientemente porque siempre son los mismos oferentes.



Otro de los datos importantes es que a partir de una inyección de recursos el Gobierno quiere ampliar el número de niños beneficiados, que actualmente se encuentra en 5.300.000. Quiere pasar a 5.600.000.



El Gobierno también va a trabajar para tener una organización de estudios costos y precios con pliegos y contratos tipo y el banco de habilitación. Además de tener como prioridad a la primera infancia.



El presidente de Fededepartamentos y gobernador del Huila, Carlos Julio Gonzáles, aseguró que “si bien hay un avance, definitivamente debe ser financiado y administrado completamente por el Gobierno Nacional”.



“Según el Gobierno, los recursos van a seguir siendo administrados por los entes territoriales, pero nosotros insistimos en que debe crearse una entidad que controle los recursos y la contratación”, explicó.



La misma idea fue planteada por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que dijo que “el Gobierno presentó la propuesta, pero no consultó sobre la estructuración del modelo”.



Actualmente, según los gobernadores, las regiones han tenido que invertir $700.000 millones para lograr entregar las raciones a los niños de los colegios públicos.