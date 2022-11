Sin contratiempos se desarrollan elecciones atípicas en Tumaco

Este domingo 23 de abril se desarrollarán las elecciones atípicas en Tumaco, departamento de Nariño.



El Gobierno Nacional, a través del viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, anunció que los ciudadanos tendrán todas las garantías de seguridad y transparencia para las elecciones atípicas, en el municipio, especialmente los 353 habilitados para sufragar en el puesto de votación Cristóbal Colón, ubicado en la variante de la vereda Las Delicias, límite de seguridad de la zona veredal donde se encuentran concentrados algunos miembros de las Farc.



“Los tumaqueños que se acerquen a este puesto de votación, que por años se ha instalado allí, podrán circular normalmente. Habrá presencia de la Policía y el Ejército, igual que en los demás puestos de votación del municipio. Los integrantes de las FARC se encuentran agrupados en los campamentos a los cuales los ciudadanos no tienen acceso. El resto de la zona veredal tiene presencia del mecanismo de verificación tripartita compuesto por delegados del Gobierno Nacional, la ONU y de las FARC, estos últimos sin ningún tipo de armas." afirmó el viceministro.



Anunció, además, que en el municipio se desplegarán 1500 efectivos de la fuerza pública, que junto a la Misión de Observación Electoral y el Ministerio del Interior, estarán vigilando los 214 puestos de votación (199 ubicados en área rural) de tal manera que los ciudadanos puedan salir a votar tranquilos y a conciencia.



-Guerrilleros concentrados en zona veredal de Cristóbal Colón no participarán en elecciones:



El viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, dijo que los guerrilleros de las Farc que se encuentran concentrados en la zona veredal de Cristóbal Colón no participarán de la jornada electoral este domingo en Tumaco.



Gómez también dijo que los puestos habilitados en esa localidad “existen desde hace años y a pesar de estar en la zona veredal, no se encuentra en ningún lado cercano a los campamentos”.

