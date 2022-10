Sin Duque, comisión del Gobierno viajará a Cauca a dialogar con minga indígena

Este miércoles viajará al Cauca una comisión de delegados del Gobierno para dialogar con las comunidades indígenas que tienen bloqueada la vía Panamericana.

Tras una reunión con los gobernadores de Cauca, Valle, Nariño y Huila, el presidente Iván Duque indicó que se necesita un diálogo social en el marco de la Constitución y la ley.

“Las vías de hecho no contribuyen a la creación de confianza y mucho más cuando aquí se ha dado un paso tan importante como el del capítulo especial en el Plan de Desarrollo para los pueblos indígenas y un compromiso en recursos como son 10 billones de pesos”, dijo el jefe de Estado.

Aunque el gobernador de Nariño le sugirió asistir personalmente al diálogo, el mandatario explicó sus razones para no acudir.

“Él no ha dicho que no irá, lo que dijo claramente es que, en apego a la Constitución, el presidente de la República no puede ir a ninguna parte que existan vías de hecho”, dijo.

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, se ausentó de la declaración conjunta entre el Gobierno y los gobernadores al argumentar que está en desacuerdo con que el mandatario no se reúna con la minga.