“Sin la voluntad popular no puede haber democracia”: abogado que salvó a Petro

Carlos García es el abogado que gracias a una ‘tutelatón’ de más de 300 acciones logró frenar la destitución e inhabilidad que en segunda instancia había decretado la Procuraduría contra el alcalde de Bogotá.

Publicidad

En Mañanas BLU, García aseguró que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que suspendieron los efectos de la destitución “entendieron que la voluntad popular prima sobre cualquier otra medida a un funcionario elegido por votación popular”.

García celebró que la justicia colombiana tenga herramientas “para proteger los derechos de las personas” y comentó que no presentar más de 300 tutelas no fue un abusó de la figura, pues a diario se presentan más de 800 en el país “y eso no es noticia”, además de que en el caso de Gustavo Petro “hubo una violación masiva de derechos”.

Publicidad

Este jueves, el Consejo Superior de la Judicatura decidió aceptar las más de 300 tutelas que presentó García suspendiendo temporalmente los efectos del fallo y dando cuatro meses al alcalde para que presente un recurso de restitución de derechos.

Publicidad

En simultánea, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender los efectos de la destitución alegando que el procurador Alejando Ordóñez no analizó la conducta de Petro sino políticas públicas referentes al sistema de recolección de basuras en Bogotá.