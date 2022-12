Sindicato de Fabricato denuncia que a 120 empleados les suspendieron contrato

El sindicato de empleados de la textilera Fabricato denunció que la empresa le suspendió el contrato por 30 días, sin salario, a 120 trabajadores.

Muchos de ellos llegaron a la sede de la empresa y protagonizaron una protesta este viernes 28 de agosto con acompañamiento de la Personería de Medellín.

Acompañamos el plantón convocado por los trabajadores de la empresa Fabricato, que está en contra de la terminación del contrato de trabajo a más de 200 empleados y por la violación de la convención colectiva de los trabajadores. #PorTusDerechosMásCerc pic.twitter.com/CHLBKcrx9o — Personería de Medellín (@personeriamed) August 26, 2020

Albeiro Cardona, presidente de Sintratexco, uno de los sindicatos en la planta principal de Fabricato en Bello, dijo que la empresa argumenta licencias no remuneradas obligatorias como razón para suspender los contratos, pese a que la producción se ha mantenido normal con la fabricación de elementos de protección para el sector salud.

Cardona afirma además que él fue uno de los enviados a casa sin pago, por no haber aceptado una reducción en el 50% del salario.

“Son licencias no remuneradas sin derecho a nada y son obligatorias. Yo fui uno de los afectados, me llamaron a que renunciara al 50% de lo que me estaba ganando en el momento, pero yo me negué totalmente, luego llegó una carta donde decían que nos envían a la casa, y que si queremos podemos buscar trabajo por la temporada de ese mes”, explicó.

BLU Radio consultó al nuevo presidente de Fabricado, Gustavo Méndez, para saber qué pasó con estos puestos de trabajo, pero al momento de esta publicación no fue posible conocer su versión.