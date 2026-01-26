Sismo de magnitud 3.6 se sintió en Colombia: reporte detallado del Servicio Geológico Colombiano

En la madrugada de este lunes, 26 de enero de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un evento sísmico de magnitud 3.6 con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander. Según el boletín actualizado emitido por la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 04:19 hora local, sorprendiendo a los habitantes de la región nororiental del país.

El reporte técnico indica que el sismo tuvo una profundidad de 149 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo de profundidad intermedia. Las coordenadas exactas del evento se fijaron en la latitud 6.82 y longitud -73.13, localizándose específicamente a 7 kilómetros de la cabecera municipal de Los Santos.

Sismo hoy en Colombia

Análisis técnico y ubicación del epicentro

La zona donde se originó el sismo es ampliamente conocida por la comunidad científica y los organismos de socorro. Los Santos se encuentra ubicado sobre el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las regiones con mayor actividad telúrica en el mundo, superada únicamente por regiones en Afganistán. En este punto de la geografía colombiana, la interacción de placas tectónicas y fallas geológicas locales genera movimientos casi diarios, la mayoría de ellos imperceptibles para la población.

En esta ocasión, la magnitud de 3.6 permitió que el sismo fuera sentido no solo en el epicentro, sino también en municipios aledaños como Zapatoca, Betulia y Jordán, así como en el área metropolitana de Bucaramanga, incluyendo a Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Debido a la profundidad de 149 km, la energía liberada tiende a dispersarse en un área más amplia, pero con una intensidad menor en la superficie, lo que generalmente reduce la probabilidad de daños estructurales graves.



Monitoreo y capacidad de respuesta

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con una red de estaciones sísmicas distribuidas estratégicamente en todo el territorio nacional, representadas en los mapas de monitoreo por triángulos de color verde. Estas estaciones permiten obtener datos en tiempo real para informar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a la ciudadanía en general.



Hasta el momento, las autoridades locales y departamentales de Santander no han reportado víctimas, heridos o afectaciones de consideración en infraestructuras críticas. Los organismos de socorro mantienen activos los protocolos de verificación en las zonas rurales cercanas al epicentro para descartar cualquier eventualidad menor.



Contexto sísmico en Colombia

Colombia es un país geológicamente activo debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico y la convergencia de las placas tectónicas de Nazca, Suramericana y del Caribe. El departamento de Santander, en particular, concentra cerca del 60% de la sismicidad total del país.

Expertos del SGC reiteran que, aunque estos eventos pueden generar alarma, son naturales dentro de la dinámica terrestre de la región. La recomendación constante para la ciudadanía es mantener la calma, identificar las zonas seguras en sus viviendas o lugares de trabajo y contar con un kit de emergencia actualizado, dado que los sismos no se pueden predecir.