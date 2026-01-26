En vivo
Sismo de magnitud 3.6 se sintió en Colombia: reporte detallado del Servicio Geológico Colombiano

Sismo de magnitud 3.6 se sintió en Colombia: reporte detallado del Servicio Geológico Colombiano

Un evento sísmico de magnitud 3.6 y profundidad de 149 km se registró en la madrugada de este 26 de enero en el departamento de Santander. No se reportan daños materiales.

