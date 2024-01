La reciente serie de temblores que ha sacudido a Colombia ha dejado a muchos ciudadanos en alerta. El fuerte sismo registrado este domingo 21 de enero de 2024 en la Mesa de los Santos, ha generado preocupación en los habitantes de la zona, quienes se preguntan si un terremoto de gran magnitud podría ocurrir en el país.

Para entender mejor la situación, el geólogo y docente universitario, Oswaldo Ordóñez, explicó en una entrevista en 2023 con Sala de Prensa Blu las razones detrás de la frecuencia de los movimientos telúricos en esta región.

Nido sísmico de Bucaramanga

Según el experto, la Mesa de los Santos se encuentra en una zona geológica conocida como el "Nido de Bucaramanga", ubicada aproximadamente a 120-150 kilómetros de profundidad. En este punto convergen tres placas tectónicas que interactúan entre sí, generando una acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de sismos.

La analogía que utiliza el geólogo es la de tres puños que se encuentran en un mismo lugar y que empujan en diferentes direcciones. Cuando la energía acumulada supera un límite, se produce un sismo de intensidad variable: “Más o menos tres placas se encuentran ahí en ese punto. O sea, es como decir que tres puños se encuentran en un mismo sitio y cada puño puja para un lado. En algún momento esa energía acumulada de esos puños, que en este caso son placas tectónicas, sobrepasa y libera la energía, entonces la liberación de energía genera el sismo”.

Los sismos pueden tener impactos significativos en la seguridad de las personas. Los Santos, Santander, es zona sísmica en Colombia. Foto: AFP

¿Por qué los temblores de baja intensidad?

Según Ordóñez, en la Mesa de los Santos los sismos más fuertes no superan los 6.0 en la escala de Richter, ya que, si la energía se acumulase durante varios años, se podrían producir movimientos sísmicos como los ocurridos en Turquía. Aunque los temblores frecuentes pueden ser alarmantes para algunos, el geólogo enfatiza que es importante que la tierra libere energía regularmente para evitar acumulaciones peligrosas.

En cuanto a la posibilidad de que los animales puedan predecir los sismos, el geólogo es escéptico. Aunque ha habido experimentos sobre el comportamiento de los animales antes de un sismo, los resultados no han sido concluyentes. En cambio, la tecnología ha permitido que se puedan dar alertas tempranas en los celulares, mediante un acelerómetro que detecta la aceleración de la gravedad que se produce antes de un sismo.

“No, miren, eso han hecho muchos experimentos, y los primeros que hicieron algo como en eso fueron los chinos hace muchos años. Ellos detectaron pues una cosa con las aguas que habían pasado, pues los pozos de las aguas que se había modificado, y de pronto con pájaros y eso, pero de cien veces que pasa eso, solo una o dos veces ha sido coincidente, entonces no es muy confiable, por ahora no tenemos un método de cómo predecir que viene un sismo, lo único que pasó en los celulares es que nos decía como un minuto antes o 40 segundos antes que venía un sismo, pero eso es porque los equipos de todos los celulares están conectados con un cosito que ellos tienen, que es un “acelerógramo”, entonces ellos al mismo dicen, vea viene una aceleración de la gravedad, que es un sismo, al mismo da la alerta, pero no más, no está prediciendo. Es muy difícil realmente predecir la naturaleza en ese sentido”, explicó.

Escuche la entrevista completa en Sala de Prensa Blu que se realiza en marzo de 2023

