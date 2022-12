Soldado que filtró secretos de EE.UU. a WikiLeaks se cambiará de sexo

Manning’ y anunció que se someterá a tratamiento hormonal para cambiar de género.

Publicidad

"Soy Chelsea Manning. Soy una mujer", escribió Manning en una declaración leída en el programa Today de la cadena de televisión NBC.

"Dada la forma en que me siento y me he sentido desde mi infancia, quiero iniciar la terapia hormonal tan pronto como sea posible", añadió. "Espero que me apoyen en esta transición".

Publicidad

Manning, de 25 años, ha sido encontrado culpable de la mayor divulgación de documentos confidenciales y secretos del Gobierno de Estados Unidos a WikiLeaks.

Publicidad

Con Efe.