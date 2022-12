Solo hay materia prima para producir cerveza en Venezuela por un mes

Las empresas de cerveza y malta en Venezuela están operando actualmente con los niveles históricamente más bajos en materia prima.



Específicamente se está agotando la cebada malteada, las tapas de botella y otros insumos que generalmente son importados. (Lea también: La aerolínea Alitalia suspende sus vuelos a Caracas, Venezuela )



Omaira Sayago, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Fabricantes de Cerveza alerta que las empresas ya no tienen créditos con proveedores en el exterior debido a una deuda que el Gobierno no cancela.



“De mantenerse el ritmo de producción que tenemos en este momento y si no se recibe oportunamente la reposición de sus inventarios la industria puede producir solamente hasta los primeros mes de agosto”, dijo. (Lea también: Maduro anuncia sistema de regularización ante desabastecimiento de alimentos )



Una paralización en la industria de la cerveza pondría en riesgo unos 10 mil empleos directos y unos 100 mil indirectos.