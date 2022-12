Solo se exonera al primer delator de carteles empresariales: SuperIndustria

“Lo que hoy conoce el país sobre la identidad de las dos empresas delatoras (Kimberly y Scribe) en esta investigación se da porque ya salió el informe motivado”, dijo.



De acuerdo con el funcionario, estas dos empresas se sometieron al programa de beneficios por colaboración y adjuntaron pruebas que permiten robustecer la investigación. (Lea también: SuperIndustria confirma existencia del cartel del papel higiénico )



“Según la investigación, el presunto cartel nunca fue entre tres compañías. Entre el año 2001 y el 2011, el cartel habría sido entre Kimberly y Carvajal. En el año 2011, Kimberly vende la unidad de negocio a Scribe y entre ese año y el 2014, el presunto cartel estaría conformado entre Scribe y Carvajal”, explicó.



Agregó que la colaboración en estos casos, por parte de alguna de las partes implicadas, es fundamental porque da elementos probatorios adicionales que las autoridades no tienen para fortalecer las investigaciones. (Lea también: Más de la mitad de empresas de Panama Paper están en Islas Vírgenes: ministro )



Robledo dijo que esta es una lección para los demás carteles empresariales que podrían existir en el país porque “alguien se le puede adelantar” y puede encontrar el lugar del “100% de exoneración de la responsabilidad”.



“El primer delator es al que se le exoneraría del 100% de la sanción. El que es miembro del cartel no debe quedarse esperando a que eventualmente él crea que lo están investigando porque puede que alguien se le adelante y ocupar el lugar del 100% de exoneración”, explicó.



Robledo agregó que en el caso específico del cartel de los cuadernos, “hay una gran diferencia entre ser el primer delator y el segundo” porque el que llega de segundo solo puede llevarse el 50% de exoneración. (Lea también: Después del cartel de los pañales y el papel higiénico, llega el del azúcar )



Agregó que cuando unas empresas, por lo menos en el caso de los carteles, donde no hay delatores de por medio, uno de los compromisos del delator es que quede por fuera del cartel empresarial y que, por lo tanto, de comprobarse que continúan en el cartel, podría perder los beneficios.