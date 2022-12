“Sueño de bonanza de marihuana medicinal no sería factible en Colombia”: JIFE

En diálogo con Blu Radio, Francisco E. Thoumi, experto y miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), explicó que este organismo de Naciones Unidas verifica la legitimidad del comercio internacional de los productos derivados del cannabis y de acuerdo con el análisis, para este año la junta autorizó 1,2 toneladas, un cambio radical considerando que para el año pasado la cifra fue de 40 toneladas.

“En Colombia hay grupos que sueñan con una bonanza de marihuana medicinal que no creo que sea factible”, aseguró Thoumi.

Sin embargo, precisó que la marihuana medicinal es legal y la recreativa también en algunos sitios por lo que pronosticar el futuro de esos mercados es imposible y “pensar en una gran bonanza de exportación no parece realista”.

A la fecha, 30 países han informado a la JIFE sobre sus planes de exportación de marihuana y otros tantos han pedido información para hacerlo. No obstante, afirma E. Thoumi que lo que hace la junta es recibir las solicitudes de exportación de todas las substancias legales controladas e informa al país importador para que verifique la legalidad de la importación.

“Un año Colombia informó una cifra mayor que no utilizó, este año una pequeña. La JIFE no estima el total de las drogas contenidas en la marihuana que se demandan anualmente y no reparte cuotas o cupos. Solamente verifica la legitimidad del comercio internacional de esas sustancias”, agregó el experto.

Las implicaciones son directamente para el negocio de las multinacionales y pequeños productores nacionales en torno a la marihuana medicinal. Con la nueva autorización, las empresas ya no podrían producir lo que tenían previsto para este año.

