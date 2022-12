Superfinanciera investiga a Bancolombia por 15 incidentes de los últimos meses

Ante las reiteradas fallas en el servicio que ha presentado Bancolombia en los últimos tres meses, la Superintendencia Financiera aseguró que ya está adelantando una actuación administrativa en contra del banco para garantizar que haya soluciones definitivas.



El Superintendente delegado para los riesgos operativos, Miguel Ángel Villalobos, explicó que en el caso de las fallas presentadas este lunes, estuvieron relacionadas con el vencimiento del registro del dominio de la página web de Bancolombia y algunos proveedores de acceso a internet no registraron la actualización, lo cual generó que los usuarios tuvieran dificultades para acceder a la página, "no fue un problema generalizado el problema ya fue solucionado por Bancolombia".



"En los últimos tres meses en particular se han presentado cerca de 15 incidentes que han afectado la prestación del servicio, en todos ellos se ha requerido a la entidad, se le ha pedido identificar a los clientes que han resultado afectados, también se les ha pedido soluciones puntuales y de largo plazo y adicionalmente, la Superintendencia está adelantando una actuación administrativa en contra del banco".



El funcionario agregó que se le están pidiendo a Bancolombia todas las explicaciones y los planes que tiene para resolver los problemas que ha tenido con su plataforma de manera definitiva.



