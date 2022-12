¿Superó todas las pruebas? Este viernes pondrán a funcionar el puente Hisgaura

Luego de un año y cinco meses por fin se pondrá en funcionamiento el puente Hisgaura, la megaestructura que recibió una lluvia de críticas por convertirse un ‘acordeón’.

El puente, tras ser sometido a varias pruebas realizadas por expertos nacionales e internacionales, se determinó que el puente está en perfectas condiciones para funcionar.

“Ya está formalizados todos los trámites para que este viernes, si no hay más inconvenientes administrativos, a las 6:00 a.m se pondrá a funcionar el puente, todos los temas técnicos se superaron hace un mes, el estudio de patología que se realizó para comprobar la calidad de la estructura, todas las recomendaciones del Invías para la operación y mantenimiento del puente”, informó Édgar Rojas, director del Invías en Santander.

Según informó esta entidad, el contratista realiza la entrega al Fondo Adaptación, y esta al Instituto Nacional de Vías para que se encargue de la operación.

Por allí podrán transitar cualquier tipo de vehículos: desde camiones de carga pesada, buses, carros particulares, hasta bicicletas y peatones.

La inversión para construir este puente fue de 110.000 millones de pesos.

