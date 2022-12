SuperTransporte investiga irregularidades en Centros de Diagnóstico Automotor

En cuanto a la capital del país, el 64 por ciento de los Centros de Diagnóstico presentan anomalías (43 de 67 que fueron visitados).

Cabe mencionar que aquellos Centros infractores serán sancionados con la suspensión de la habilitación hasta por 2 años.

Aquí el comunicado de SuperTransporte

Bogotá, 27 de abril de 2016 –

La Superintendencia de Puertos y Transporte realizó 296 visitas de inspección a Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) en Bogotá y 25 municipios en 16 departamentos del país, y hasta el momento halló méritos para investigar a 92 en los que se identificaron presuntas irregularidades.

Luego de inspeccionar el 77 por ciento de los CDA’s del país (hay 385 en total), las principales infracciones descubiertas por la Supertransporte en estos organismos de apoyo son:

• Prestar sus servicios con personal técnico distinto al que fue acreditado.

• No cumplir con las normas técnicas para realizar las pruebas a los vehículos.

• No reportar información a las autoridades ambientales.

• No tener vigente la acreditación de calidad.

• No reportar a la SPT la información de sus estados financieros.

• No tener vigente la póliza de responsabilidad civil profesional.

“La vigilancia, inspección y control que la Superintendencia ejerce en estos organismos de apoyo están enfocadas no solo en garantizar una correcta prestación del servicio, sino en combatir actos de corrupción que impactan directamente en la seguridad de los conductores y peatones que a diario se movilizan por las vías del país”, aseguró el superintendente Javier Jaramillo.

Dentro de los casos más significativos están los de Quindío, con el 100 por ciento de sus CDA’s investigados; también se destacan Meta, con el 87%, Bogotá (64%) y Caldas (41%). [Ver tabla adjunta]

Jaramillo advirtió que las investigaciones ya están en curso y, siguiendo el debido proceso, la entidad determinará a qué Centros de Diagnóstico se resuelve exonerar de los cargos o sancionar con la suspensión de la habilitación, por un periodo mínimo de 6 meses y máximo de 2 años.

Oficina de Comunicaciones y Prensa

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-En Santander, la secretaria de Educación denunció que el operador al que le fue asignado el contrato para la alimentación escolar no ha iniciado la prestación del servicio. Cien mil niños no están recibiendo suplemento alimenticio en el departamento.



-Desde el Concejo de Bogotá hay denuncias relacionadas con posibles abusos contra los derechos humanos en la UPJ de Puente Aranda, que es un centro de detención en el centro de la ciudad.



-Las Farc publicaron un artículo en el cual insisten en la obtención de curules directas en el Congreso, como consecuencia del proceso de paz.



-La Policía destruyó siete refinerías del ELN en el departamento de Nariño, donde se habían producido más de 3 mil galones de gasolina ilegal.



-Tres quebradas de Buriticá, en Antioquia, estarían contaminadas con mercurio y cianuro, por culpa de la minería ilegal que se desarrolla en el municipio.



-Hay buenas noticias esta mañana relacionada con el estado de salud del soldado, Juan Carlos Ramírez Mendoza, quien resultó herido tras el ataque de un francoitradores de las Farc en Florencia, Caquetá. De acuerdo con el último parte médico, está estable, en una unidad de observación y lo están preparando para una nueva cirugía.



-Conductores reportan alta congestión vehicular en inmediaciones del aeropuerto Internacional El Dorado. De acuerdo con las autoridades no se presenta ninguna novedad y el tráfico es consecuencia de la enorme cantidad de vehículos.



-El presidente de la Comisión de instrucción que se encargara del Caso Pretelt en el Senado, aseguró que se darán todas las garantías para que haya un proceso transparente contra el magistrado.



-Tres personas heridas dejó una balacera en Barranquilla que protagonizó una mujer que guardaba un arma en el busto.



-En el Putumayo temen que el fin de la restricción de motos con parrilleros permita que se vuelvan a presentar asesinatos. Durante la medida llegó a cero el índice de homicidios en los últimos 30 días.



-El Senado de Estados Unidos está cerca de llegar a un acuerdo para aprobar 1.100 millones de dólares para la lucha contra el zika.



-En Venezuela los empleados públicos trabajarán sólo dos días a la semana, mientras que la oposición trabaja en la recolección de firmas para el referendo.



-Tres policías murieron en un atentado en Egipto. Las autoridades sospechan del Estado Islámico.



-Un día después de que se produjera el juicio histórico sobre el desastre de hillsborough, que provocó la muerte de más de 90 hinchas, la prensa está envuelta en una polémica increíble, que incluye disculpas y nuevas ediciones.



-A 659 se elevó la cifra de muertos por el terremoto de 7.8 grados de magnitud en Ecuador. Además los organismos de emergencia atienden a casi 30 mil personas damnificadas que están viviendo provisionalmente en albergues.



-Definitivamente se descartó un acuerdo político en España y se confirma que habrá elecciones. Pese a que aún no hay una fecha determinada, lo más seguro es que sean el 26 de junio. El próximo lunes el rey de España firmará la orden para convocar a los españoles a las urnas.