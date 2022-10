Supremo de EEUU declara inconstitucional el sistema de pena muerte en Florida

Con 8 votos a favor y 1 en contra, el más alto tribunal de EE.UU. dictó que el "procedimiento de sentencia" de Florida es "defectuoso", ya que los miembros del jurado "sólo desempeñan un papel consultivo en la recomendación de la pena de muerte", mientras que el juez puede alcanzar una decisión diferente.



El Tribunal Supremo se posiciona, con esta decisión, en contra de la condena a muerte de Timothy Lee Hurst, sentenciado en el año 2000 a la pena capital por el asesinato de la gerente del restaurante donde este trabajaba en Pensacola (Florida).



El jurado del citado caso se mostró entonces dividido en su decisión, con 7 votos a favor de recomendar la pena de muerte y 5 en contra, mientras que el juez se decantó por una sentencia de muerte contra Lee Hurst.



La Fiscalía general de Florida ha mantenido que el sistema de condena a muerte en Florida es "aceptable" porque un jurado es el que recomienda o no la pena de muerte para el acusado.



Pero la jueza del Supremo Sonia Sotomayor señaló que la "mera recomendación de un jurado no es suficiente" (para la aplicación de la pena máxima).



"La Sexta Enmienda requiere un jurado, no un juez, para encontrar cada hecho necesario para imponer una sentencia de muerte", argumentó Sotomayor.



Los magistrados del Supremo han devuelto el caso a la Corte Suprema de Florida para que determinen si se debe repetir una audiencia para dictar sentencia contra Hurst.



Bajo la ley de Florida, el estado requiere un jurado en las audiencias de sentencia capital para sopesar factores a favor y en contra de la imposición de una pena de muerte.



Pero el juez no se halla vinculado a los resultados y puede llegar a una conclusión diferente y sopesar otros factores de forma independiente.



En el caso de Hurst, los fiscales pidieron al jurado que tuviera en consideración dos factores agravantes: que el asesinato fue cometido durante un robo y que fue "especialmente atroz o cruel".



Florida es uno de los tres estados de EE.UU., junto con Alabama y Delaware, que no requieren un veredicto unánime del jurado para sentenciar a un reo a muerte.