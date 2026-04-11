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Blu Radio  / Nación  / Suspenden durante tres meses a 11 miembros del Inpec por fiesta en la cárcel de Itagüí

Suspenden durante tres meses a 11 miembros del Inpec por fiesta en la cárcel de Itagüí

El anuncio fue hecho por el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, en un video divulgado este sábado tras un operativo sorpresa en esa cárcel.

funcionarios del INPEC.jpg
Funcionarios del Inpec.
Foto: Inpec.
Por: EFE
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Actualizado: 11 de abr, 2026

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