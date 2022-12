Suspensión de fumigaciones aéreas hizo de Colombia un país más decente: MinSalud

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo en diálogo con Mañanas BLU que hasta el momento oficialmente no hay una petición ofical de una sustancia que pueda reemplazar al glifosato en las fumigaciones de los cultivos ilícitos.



“Formalmente no se ha presentado ninguna sustancia ante el Consejo Nacional de Estupefacientes. Informalmente hay algunos reportes que dicen que la Policía ha venido haciendo unos ensayos sobre una nueva sustancia”, dijo.



Así mismo, el ministro dijo que el fin de las fumigaciones hizo de Colombia un país más decente y más digno.



Mientras tanto, el ministro de Justicia, Jorge Londoño, enfatizó en que la posición del Gobierno es que asperjar aéreamente no soluciona el problema de los cultivos ilícitos y que por lo tanto se necesitan otras alternativas.



“No podemos solucionar un problema con las mismas estrategias que se venían aplicando. Lo que necesitamos es una solución con enfoque territorial”, explicó.