Tambalea alianza de Uribe y Pastrana con Ordóñez

Según un documento conocido por BLU Radio, el exprocurador Ordóñez se habría apartado voluntariamente de la alianza entre los expresidente Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, con la que pretenden elegir un único candidato a la Presidencia que represente tanto al uribismo como al conservatismo.

Así lo dice una carta firmada por cinco “compromisarios designados por el expresidente Pastrana”, quienes dicen haberse reunido con Ordóñez hasta en cuatro ocasiones a fin de definir el mecanismo de escogencia del candidato único de la alianza.

Al parecer, en una de las reuniones, Ordóñez expresó su “repentino cambio de posición” y deseo de apartarse de la coalición, pues “mientras la Doctora Ramírez representaba las bases conservadoras”, él se ve como representante de “las iglesias y a quienes tienen ideas más dogmáticas”.

Consultado por BLU Radio, el exprocurador Ordóñez aseguró que le ofrecieron que se “eliminara con Marta Lucía Ramírez, para ser el candidato de un partido que ni siquiera existe, llamado Fuerza Democrática. No. Yo no voy a ser el candidato de ese partido, dejando de lado el compromiso que tengo con las personas que firmaron por mí. Yo haré lo necesario para estar ahí, pero la fecha límite es el 15 de enero y, si no definimos nada, continuaré con firmas”, señaló el candidato, al desmarcarse de la candidata Marta Lucía Ramírez.

