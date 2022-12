Tapasco no tiene la obligación de entregarse pese a orden de captura: Defensa

En diálogo con Blu Radio el abogado Cesar Augusto López quien representa los intereses del exdiputado Ferney Tapasco aseguró que el fallo proferido por el Tribunal Superior de Manizales, en el que condena a su cliente a 36 años de prisión por el homicidio de le exsubdirector del diario La Patria, Orlando Sierra los "tomó por sorpresa".



Por lo que señaló que en cuanto a la orden de captura proferida contra su cliente "este de manera personal será quien decida si se entrega". (Lea también: Condenan a 36 años de cárcel a Ferney Tapasco por crimen de Orlando Sierra )



"Yo no he podido hablar con él, hablé fue con la familia, se está evaluando que se va a hacer si se entrega o no; pero él no tiene la obligación de presentarse ninguna norma obliga a que una persona tenga la obligación de presentarse, ese es problema del estado, quien tiene el deber de capturarlo", añadió.



Agregó que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para que "revise la sentencia porque la Corte es la quien tiene la última palabra en este caso". (Lea también: “Donde no maten a Orlando Sierra sería el dueño de La Patria”: Ferney Tapasco )



Indicó que a su juicio el Tribunal se equivocó pues "se basó en testigos mentirosos y de oídas".