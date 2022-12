Taxista arrastró a pasajero que le reclamó por el valor de su carrera

El joven, que se identificó como Andrés, denunció que el taxista lo amenazó con un arma blanca cuando le pidió verificar en la tabla de precios autorizada el valor de la carrera que acababa de terminar.

“Escondió la tabla y me sacó un puñal, además arrancó con los 20 mil pesos y mi maleta entonces yo me agarré fuerte y me arrastró mientras aceleraba”.

El denunciante asegura que el taxista lo arrastró varios metros y finalmente se llevó sus pertenencias y el dinero con el que le había pagado la carrera.