Temo por mi vida: mujer con cáncer denuncia que EPS no le entrega medicamentos

Claudia Marcela Martín es una mujer de 52 años diagnosticada con cáncer de piel, que asegura que su vida está en riesgo, porque la EPS Unicajas Comfacundi no le entrega el medicamento pregabalina lyrica de 75 milígramos y otro más desde hace tres meses.

“Yo padezco un cáncer de piel agresivo, tengo una deficiencia pulmonar, como secuela de una tuberculosis, y un trauma raquimedular, por lo que tengo que desplazarme siempre en silla de ruedas. Yo estaba vinculada al fondo financiero de la Secretaría de Salud del Distrito, y me desvincularon sin consentimiento para trasladarme a la EPS subsidiada”, denunció.

Asegura, además, que Unicajas no le ha dado una buena atención.

“No me están entregando medicamentos, no me están dando las autorizaciones para todo el tratamiento con las IPS con las que yo venía, y estoy sin medicamentos para el cáncer. Eso me tiene al borde de la muerte. Algunos medicamentos no me los entregan desde hace tres meses y otros desde hace dos meses”, señaló.

Sin recibir tratamientos, la condición de Martín puede empeorar porque el cáncer la va a afectar cada día más.

Martín asegura que su madre de 83 años también es una mujer enferma que depende de ella y le preocupa dejarla sin acompañamiento en caso de una tragedia.

La paciente manifestó que ha interpuesto varias quejas ante la Superintendencia de Salud, pero esta no ha respondido. La entidad, por su parte, señaló que está revisando el caso.

BLU Radio trató de comunicarse con la EPS, pero luego de tres intentos diferentes de llamada, fue imposible establecer contacto.