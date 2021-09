Tenemos argumentos más solidos que Nicaragua: Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia ante la CIJ

Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya , pronosticó que Nicaragua tomará la ofensiva este lunes ante el tribunal en el marco de la vista oral de este lunes en el litigio entre ambos países en el mar Caribe.

"Va a ser un día difícil porque Nicaragua se va a venir lanza en ristre con toda clase de acusaciones contra Colombia. Eso es lo que se espera de un primer día de audiencias. Ellos van a reiterar lo que han dicho por escrito a lo largo de los últimos años y lo van a dramatizar de una manera tal que genere impacto especial ante los jueces", aseguró Arrieta.

"Han tratado de convertir este caso en un incumplimiento. Han usado de forma indebida algunas declaraciones de personas. Están tratando de llevar este nivel de litigio a un nivel que no tiene y que la Corte ya reconoció como tal (...) La Corte de La Haya no puede decir que Colombia cumplió o no el fallo", añadió.

De acuerdo con el agente de Colombia ante la Haya, en algún momento el Estado tendrá que negociar un tratado para establecer los límites con Nicaragua . "Colombia tiene que negociar un tratado, para establecer los límites", señaló.

No obstante la confianza, Arrieta aseguró que ante el arbitrio de un tercero, puede darse cualquier escenario.

"Ningún abogado responsable está absolutamente tranquilo en un proceso, porque siempre que hay un tercero tomando una decisión, hay un elemento de riesgo. Lo que nosotros estamos tranquilos es que hecho el mejor de los esfuerzos posibles, que contamos con el mejor de los equipos posibles y que tenemos argumetnos muy sólidos y muy fuertes, mejores que los de Nicaragua", complementó.

En la CIJ hay otro litigio planteado por Nicaragua, que pidió a ese tribunal que le conceda una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa caribeña, pero Colombia defiende que la plataforma continental del archipiélago de San Andrés "se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana".

