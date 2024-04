”Tengo mi hija muriéndose en una silla por su error”: paciente de Compensar en Villavicencio

En Villavicencio, una mujer tuvo que 'revelarse' en contra de la EPS Compensar para recibir atención. Según cuenta, debido a un error en la autorización, su hija, diagnosticada con cáncer, no podía recibir los procedimientos de quimioterapia.

Su angustia la llevó a exigir el cambio del documento de manera rápida, pues la paciente requería urgentemente el procedimiento.

“Lloré, grité, de todo, empujé al vigilante, le dije que de aquí me sacan hasta que me cambien esta autorización porque tengo a mi hija muriéndose allá en una silla, esperando que ustedes, por su error, me cambien este papel”, señaló la mujer.

La situación se dio luego de insistir en varias ocasiones al vigilante y al personal del centro médico sobre la atención que la mujer requería.

Los pacientes de la EPS Compensar en Villavicencio también se quejan de que desde hace unos meses las filas para la atención son eternas, y ante el anuncio de intervención por parte de la Superintendencia de Salud, tienen la incertidumbre sobre qué pasará con sus servicios médicos.