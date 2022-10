Tensiones, patrocinios y fiestas detrás del Colombian Championship de Golf

cuya segunda temporada se juega desde este jueves en el Country Club de Bogotá.

Es el segundo circuito más importante de los Estados Unidos y de los 25 torneos que se jugarán, tres se realizarán en Suramérica; uno en Colombia, otro en Chile y otro en Brasil. El primero terminó el fin de semana en Panamá.

El juego social fue este martes y terminó con una fiesta que costó 100.000 dólares en la que cantó Fonseca para casi 150 golfistas y otros asistentes. Los organizadores de este torneo son la familia Calle, en especial Germán Jr. Organizar el torneo cuesta unos 2 millones de dólares y quienes ponen la plata son Pacific Rubiales, con un millón de dólares, Claro con 600 mil dólares y HelmBank con 400 mil.

Este año el único patrocinador visible y con logo grande es Claro. Pacific Rubiales cedió de alguna manera su derecho a la Marca País, por eso es que ahora se llama el Colombian Championship de Golf, que tiene premios por 700 mil dólares.

Ahora viene lo bueno; y tiene que ver con que en este torneo, que es el más importante que se realiza en Colombia, la Federación Colombiana de Golf no tiene ningún vínculo. La razón es el enfrentamiento entre German Calle y Felipe Harker, quien es el presidente de la Federación. Esa pelea entre Calle y Harker lleva años. El tema nace porque la Federación no habría apoyado el torneo de Calle, que ya lleva cuatro años jugándose en Colombia. Para Calle, Felipe Harker ha sido un horror como dirigente y no ha hecho sino entorpecer el torneo para tratar de sobreponer el Abierto de Colombia y ahora el Tour Profesional de Colombia.

En medio de esas rencillas fue que Calle logró traer a Colombia un Torneo de carácter internacional y el primer evento oficial del PGA Tour. Ese punto hay que anotárselo a Calle porque logró que Colombia estuviese como protagonista del golf en América Latina con ayuda en su momento del ex vicepresidente Francisco Santos y el entonces ministro de Comercio Luis Guillermo Plata.

Se dice que para evitar que el torneo fluyera, la Federación trató de aplicar un impuesto a los premios de los golfistas y ahí se armó otra pelea. Harker, el presidente de la Federación de Golf, ha dicho que German Calle papá trata de mantenerse vigente en el medio golfístico, un escenario en el que no tiene cabida con sus rencillas personales. Ha hecho saber también, que la Federación no es excluyente con los jugadores nacionales y que en el Colombian Championship tienen intereses creados.

Eso es un novelón de nunca acabar, pero sin ser juez ni parte, deberían ir por el mismo camino. Por lo pronto, el Colombian Championship empieza en serio con buenos jugadores que vale la pena ir a ver y con visitantes del mundo de los negocios como Steve Tisch, quien estaba en el campo. Tisch es uno de los dueños del equipo de fútbol americano los Gigantes de Nueva York y productor de la película Forrest Gump. Su fortuna se calcula en 1.300 millones de dólares y acá anda en Colombia invitado por German Calle, quien está a punto de concretar la visita a Colombia de Tiger Woods.

Juan Fernández, periodista El Espectador.