Terrible drama de venezolana que no tiene plata para sepultar a su bebé en Soacha

Keyla Garmendia llegó hace seis meses a Soacha con el propósito de encontrar una nueva vida, lejos de su país y junto a María Bárbara, su hija.

La madre empezó contracciones el pasado sábado en la mañana, pero durante el trabajo de parto, María no pudo sobrevivir, la falta de atención prenatal no pudo alertar con tiempo la ubicación del cordón umbilical de María y este terminó ahogándola cuando se disponía a nacer, según relató Keyla.

El viacrucis de ser venezolano y no tener documentos

El drama de Keyla no termina, no solo por el dolor de perder a su bebé, sino que ahora no sabe cómo velar a su hija.

"No tengo dinero para pagar un funeral, y aquí me piden tener un salvo conducto para poder acceder a un auxilio funerario", sostuvo.

Mientras tanto Keyla, después de tres días, espera recibir una pronta respuesta, por lo menos humanitaria, para saber si puede descansar en paz, su hija y ella.