Terrible testimonio de estudiante que denuncia abuso de autoridad de policías

Una alumna de 15 años que estudia en el colegio El Libertador, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, denuncia que un grupo de policías la impactó cuatro veces con una pistola eléctrica, la golpearon e incluso la hicieron denunciar después de que se la llevarán al CAI de El Claret.

La historia comenzó el pasado miércoles a mediodía cuando los estudiantes salían de clase y la Policía, a las afueras del centro educativo, hacía requisa a un grupo de jóvenes que, al parecer, tenían en su poder un cigarrillo de marihuana.

En ese momento, según los testigos, los uniformados comenzaron a llevarse a la fuerza a los tres adolescentes hasta una patrulla, lo que desencadenó la reacción de los estudiantes que observaban el procedimiento y quienes reclamaron abuso de autoridad.

En ese momento, supuestamente, un policía empujó a una de las estudiantes haciéndole caer las gafas al piso, lo que motivó la reacción de la denunciante, quien decidió lanzarle el almuerzo a uno de los uniformados.

En ese momento, el policía reaccionó y, según la estudiante, la tomó del cabello y del cuello, la subió a la patrulla y se la llevó hasta el CAI El Claret con los otros tres jóvenes, a quienes les habrían encontrado el cigarrillo de marihuana.

Las agresiones que al parecer sufrieron dentro del CAI

En diálogo con BLU Radio, la estudiante de 15 años manifestó que, al llegar hasta el CAI de El Claret, los policías la impactaron en 4 oportunidades con una pistola eléctrica, la golpearon y hasta la hicieron desnudar para revisar que no llevara nada en la ropa.

"Me impactaron con el taser, me agarraron del cabello, me pegaron, me hicieron lavarle la chaqueta al policía, me hicieron desvestir y hasta me hicieron arrodillar para pedirle perdón al uniformado. Estoy segura que grabaron", dice la víctima.

Según su relato, hasta ocho policías participaron en los maltratos físicos que habría sufrido dentro del CAI, pero agrega que a los otros tres jóvenes "les pegaron con el bolillo, con el taser y hasta les echaron un gas".

Por la agresión que habría sufrido la joven, según su familia, medicina legal le dio siete días de incapacidad, pero, adicionalmente, los policías le habrían impuesto un comparendo del Código de Policía por haberle lanzado el almuerzo a uno de los uniformados.

"Pido que destituyan a ese policía porque no puede ser que hagan eso, como meter a mi hija a un baño donde dejaron un celular que da mucho que entender. Espero que no amenacen más para que uno no denuncie", dice Sandra Rodríguez, madre de la menor.

Frente a estos hechos, el rector del Instituto Educativo Distrital El Libertador, Richard Maldonado, se reunió con varias entidades distritales para atender la situación y establecer qué fue lo que ocurrió ese día a las afueras del centro académico, pero hasta ahora no ha dado una posición oficial.

Por ahora, la Policía de Bogotá ya tiene conocimiento sobre este caso y se espera que den su posición frente a esta denuncia de abuso de autoridad que de una estudiante menor de edad y su mamá.