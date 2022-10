Tierra Bomba, la isla de la rebeldía electoral

"Tierra Bomba, parece más la tierra del olvido que una zona turística", así la describen los nativos de esta isla que está a solo cinco minutos de Cartagena, y que poco a poco, el mar se está tragando porque los proyectos de protección costera están frenados.



"En anteriores administraciones se destinaron unos recursos específicos para la protección costera de Tierra Bomba y hoy para la muestra es que el distrito no ha cumplido con las obligaciones que están exigiendo las entidades nacionales, hoy el tema de Tierra Bomba que está en vilo, está en peligro la permanencia de Tierra Bomba como comunidad étnica", indicó Wilman Herrera, líder comunitario de la isla.



En los últimos meses al menos 25 casas se derrumbaron por cuenta de la erosión, incluso, parte del cementerio ya se lo llevó el mar. "Y lo decía una paisana, aquí se tiene dos muertes, la natural y la marítima porque el mar ya se tragó el cementerio, en Punta Arena, los muertos salen al mar" explicó uno de los pescadores.



Desde el año 2014, se aprobó un proyecto por 25 mil millones de pesos que contempla la construcción de espolones, rompeolas y recuperación de las playas para evitar la erosión y que el mar las siga tragando, pero a la fecha solo se ha construido unos espolones que son utilizados para contener las aguas del mar. Sin embargo, los habitantes de la isla aseguran que esa obra no funcionó.



En Tierra Bomba, se está consolidando un pacto entre sus habitantes para no votar en las elecciones a Congreso y Presidencia como forma de protesta porque se sienten olvidados por los politicos.

Vea aquí: Desplazados en el Atlántico esperan atención social de cara a las elecciones

Publicidad

"No le hemos creído a los políticos y no creo que vayamos a votar porque no le prestan atención a la isla, y no la vienen a revisar", señalan sus pobladores.



En La isla no hay agua potable, la educación es precaria y los servicios de energía y gas son costosos.