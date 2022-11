Timochenko da indicios sobre por quién votará el próximo domingo

En una entrevista concedida al programa “Cinco Continentes” de Radio Nacional de España , Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, máximo responsable del partido Farc, le pidió al nuevo presidente colombiano que respete los acuerdos de paz.

Preguntado sobre si este domingo votará por el candidato Gustavo Petro no aclaró si esa sería su opción, aunque si confirmó que este domingo votará.



“El voto secreto, por ahora lo voy a mantener en secreto, pero voy a votar por el candidato que las grandes mayorías en Colombia están viendo que garantizará la continuidad de este hermosos proceso para la reconciliación ya sí contruir una nueva Colombia”, dijo.



Londoño tuvo también palabras para el candidato del urbisimo Iván Duque al que preguntó si está dispuesto a hacer quedar a Colombia como un estado paria ante el mundo en referencia a sus intenciones de revisar los acuerdos con la guerrilla de las Farc.



Sobre el proceso judicial en el que se encuentra inmerso, Jesús Santrich, el líder del partido Farc, reafirmó su convencimiento en la inocencia de su compañero de partido al tiempo que calificó de atropello y de violación de la soberanía la investigación por narcotráfico contra Santrich.

Escuche la entrevista del programa “Cinco Continentes” de Radio Nacional de España a Rodrigo Londoño aquí: