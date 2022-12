Titanes Caracol: Sandra Gutiérrez, un ejemplo de perdón y reconciliación

Sandra Gutiérrez Jaramillo, nominada en la categoría ‘Gestos de paz’ de Titanes Caracol , contó en diálogo con Blu Radio su historia como líder de un grupo de personas que fueros sus victimarios pues fue secuestrada por paramilitares y ahora trabaja con desmovilizados de ese grupo armado ilegal.

Sandra se desempeña como presidenta de la junta de acción comunal de Mesetas, población cercana a Villavicencio, en donde llegó tras reflexionar en torno a “dos opciones: odiar o perdonar. Odiar me convertía como el agresor y perdonar era un camino difícil, pero me brindaba la oportunidad de aportar en algo que terminé entendiendo que no debe pasarle a nadie pero es la consecuencia de tanto silencio”.

“Hablar de dificultad me lleva a expresar que en la medida en que entendí las dos premisas que nos rigen a todos los seres humanos, me fue más fácil asimilar el proceso de perdón y reconciliación. Estas dos premisas son: la fragilidad del ser humano y una dependencia total de un ser superior”, indicó.