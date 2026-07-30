Tolima asegura compromisos clave con Gobierno: seguridad y desarrollo vial en centro de la agenda

Tras la finalización del empalme regional en Ibagué, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se mostró optimista frente a los compromisos adquiridos con el gobierno del presidente De La Espriella. Para la mandataria, el encuentro marcó un cambio de dinámica en la relación entre el poder central y las regiones, destacando que el equipo nacional llegó con un profundo conocimiento de las necesidades locales.

"Las regiones no es que estemos necesitando salvadores ni Mesías. Nosotros necesitamos es un presidente en el más estricto sentido de la palabra que nos escuchara, que analizara, que tomara decisiones", afirmó Matiz.

Abelardo De La Espriella Foto: AFP

Seguridad: Recuperación del control territorial

Uno de los pilares fundamentales discutidos fue la situación de orden público en el sur del departamento, afectado por la presencia de disidencias de las Farc y la minería ilegal. Bajo la premisa "con seguridad todo y sin seguridad nada", la gobernadora anunció el lanzamiento de la "Operación Renacer" y el regreso de unidades militares clave.



Matiz confirmó que, por orden presidencial, se instalará un batallón de alta montaña y un batallón de reacción rápida en el sur del Tolima para frenar el avance de grupos criminales provenientes del Cauca y el Valle.

"Nos habían sacado la Fudra, pero ya por orden del señor presidente vamos a volver a contar obviamente con esos batallones allí para proteger el sur del departamento", explicó la mandataria, subrayando que el presidente identificó como objetivos de alto valor a los mismos alias que la han amenazado permanentemente.

Infraestructura y la contingencia en el Alto de la Línea

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En materia de conectividad, la atención se centró en la doble calzada Ibagué-Cajamarca, un proyecto que el Gobierno Nacional considera estratégico bajo el modelo de asociación público-privada. No obstante, la coyuntura inmediata se concentra en el kilómetro 47 de la vía entre Calarcá y Cajamarca, donde la caída de la banca ha generado complicaciones logísticas.

La gobernadora informó que se está dando paso alternado cada 40 minutos y que se realizan visitas técnicas de Invías para estabilizar el talud. Además, se ha atendido el impacto social de esta emergencia: "El municipio declaró la calamidad pública y con esa declaratoria... se está haciendo los trámites pertinentes para dar un subsidio de arrendamiento" a las familias de dos viviendas y un local comercial afectados.

Escuche aquí la entrevista: