Tolima registra 68 incendios forestales en un fin de semana: 12 siguen activos

El Tolima atraviesa una de las emergencias ambientales más críticas de los últimos años. En apenas un fin de semana, el departamento registró 68 incendios forestales que arrasaron cerca de 339 hectáreas de cobertura vegetal, una cifra que mantiene en máxima alerta al Sistema Departamental de Gestión del Riesgo.

Aunque decenas de conflagraciones lograron ser controladas, la emergencia está lejos de terminar. A la fecha, permanecen 12 incendios activos, principalmente en los municipios de San Luis, Santa Isabel y Ortega, donde los organismos de socorro continúan librando una carrera contra el tiempo para evitar que las llamas sigan consumiendo bosques, cultivos y ecosistemas estratégicos.

La magnitud de la emergencia preocupa no solo por el daño ambiental, sino porque la capacidad operativa del departamento comienza a mostrar señales de desgaste. La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, advirtió que, si continúan registrándose incendios con la misma intensidad, el sistema de atención podría verse sobrepasado.

"Durante el fin de semana, el departamento presentó 68 incendios con una afectación de 339 hectáreas. Hoy tenemos 12 incendios activos y la preocupación es enorme, no solo por las comunidades, sino porque, si seguimos en esta situación, el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo podría presentar un colapso frente a la atención de las emergencias", señaló la funcionaria.



Mientras cientos de hombres trabajan para contener el avance del fuego, la secretaria hizo un reconocimiento público a quienes permanecen en primera línea de la emergencia. Destacó la labor de los cuerpos de bomberos, la Policía Nacional, el Batallón de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional y los diferentes organismos de socorro que, en medio de las altas temperaturas y las difíciles condiciones del terreno, continúan enfrentando las conflagraciones.

Sin embargo, para las autoridades, la respuesta institucional por sí sola no será suficiente. Lozano insistió en que la ciudadanía tiene un papel determinante para evitar que la situación empeore. El llamado es a suspender cualquier tipo de quema, incluso aquellas que tradicionalmente se realizan para preparar terrenos agrícolas, y a denunciar a quienes, de manera irresponsable o intencional, estén provocando incendios forestales.

"Necesitamos que la comunidad sea nuestros ojos en el territorio y nos ayude a identificar a quienes están generando estas emergencias. No podemos repetir situaciones como la que vivimos hace dos años en Natagaima, cuando la capacidad nacional de respuesta estuvo prácticamente colapsada por la cantidad de incendios que se presentaban al mismo tiempo", afirmó.

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La secretaria recordó que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para proteger la vida, los recursos naturales y las comunidades rurales, especialmente durante la temporada seca que atraviesa el departamento.

Mientras las brigadas continúan combatiendo los 12 incendios que siguen activos, el panorama mantiene en alerta a las autoridades ambientales. Cada nueva conflagración representa una mayor presión sobre los organismos de emergencia y un riesgo creciente para los bosques, la biodiversidad y las familias que habitan las zonas rurales del Tolima.

El mensaje es contundente: evitar las quemas, reportar de inmediato cualquier conato de incendio y denunciar a quienes atenten contra el patrimonio ambiental del departamento.