Tomas de sedes son actos repudiables: representante estudiantil Alejandro Palacio

Alejandro Palacio, presidente de la Asociación de representantes estudiantiles, contó en Mañanas BLU cómo será la jornada de movilización de este jueves en Bogotá. Además, aseguró que hay falsa información circulando y condenó las acciones violentas durante las protestas.



“Hemos cumplido la ley que plantea que uno debe informar 24 horas antes cuáles son los recorridos de las movilizaciones para que las autoridades competentes desplieguen los esquemas necesarios para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Hemos cumplido en eso”, indicó.



Vea también: Estudiantes se comprometieron a no bloquear TransMilenio en marchas de hoy: Alcaldía



"Es falso que la movilización vaya a la autopista Norte con 100. La movilización va a la calle 106 con 15. Allá hay una zona de parques donde esperamos que se concentre la gente”, agregó.

De manera tajante, Palacio condenó la violencia de encapuchados, la represión de miembros del Esmad y la toma de sedes por parte de manifestantes.



“Rechazo rotundamente todo acto de violencia, tanto las tomas a sedes administrativas de universidades, las tomas de las sedes de gobierno como sucedió en Nariño. Todos esos actos son repudiables. Claro que la defensa de la educación no puede torpedear”, sostuvo el representante.



Escuche esta entrevista:



Publicidad