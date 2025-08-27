Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela
Miguel Uribe Londoño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Tragedia en Armenia: niña de 4 años murió al colapsar columpio en el que estaba jugando

Tragedia en Armenia: niña de 4 años murió al colapsar columpio en el que estaba jugando

La pequeña sufrió un fuerte golpe en la cabeza y lamentablemente falleció.

Columpio del que cayó niña en Armenia.
Columpio del que cayó niña en Armenia.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 27, 2025 10:47 a. m.

Una niña de tan solo 4 años de edad murió, luego de que colapsara el columpio en el que se encontraba jugando en una zona verde del barrio Ciudad Dorada, en Armenia.

El travesaño del columpio cayó sobre ella y la golpeó fuertemente en la cabeza, por lo que de inmediato fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde finalmente falleció por la gravedad de la herida.

Por este caso, el cuerpo técnico de la Fiscalía General de la Nación trata de determinar las causas exactas para determinar responsabilidades.

En desarrollo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Armenia

Noticias de hoy