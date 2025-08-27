Tragedia en Armenia: niña de 4 años murió al colapsar columpio en el que estaba jugando

Una niña de tan solo 4 años de edad murió, luego de que colapsara el columpio en el que se encontraba jugando en una zona verde del barrio Ciudad Dorada, en Armenia.

El travesaño del columpio cayó sobre ella y la golpeó fuertemente en la cabeza, por lo que de inmediato fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde finalmente falleció por la gravedad de la herida.

Por este caso, el cuerpo técnico de la Fiscalía General de la Nación trata de determinar las causas exactas para determinar responsabilidades.

En desarrollo.