Tramo 2 del Túnel de Toyo está en manos del Gobierno Nacional

Recorriendo la obra del Túnel del Toyo, que pretende comunicar a partir de 2025 a Medellín con Urabá ya no en 8 horas sino en 4 horas y media, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, cuestionó que el tramo 2 no haya iniciado obras, pese a que el Gobierno Nacional, cuando estaba el hoy expresidente Juan Manuel Santos se había comprometido a desembolsar 1,2 billones de pesos para ese tramo, pero aún no ha llegado el dinero.

El gobernador Gaviria dijo que Antioquia necesita ese dinero para el tramo 2 del proyecto que comprende de 20 kilómetros y que conectará a los municipios de Santa Fe de Antioquia y Giraldo en el occidente del departamento. Por eso, el mandatario departamental le pidió al gobierno Duque desembolsarlo.

“El presidente tiene el mejor ánimo, la mejor voluntad, la decisión de avanzar en esta obra trascuenta. Así que lo que vamos a trabajar en llave y vamos a unirnos para sacar adelante este proyecto”, aseguró el gobernador, quien reveló que ese tramo 2 debió iniciar obras hace 1 año.

Medellín es socia del proyecto que llevará al mar caribe y por ello el alcalde Daniel Quintero, aseguró que mientras el gobierno desembolsa los recursos del tramo 2, deberán avanzar con las obras del tramo 1 que son financiadas por la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín, que tienen una ejecución del 22% y un retraso del 10%.

“Hacer énfasis que este es uno de los proyectos más importantes para Antioquia y para Medellín. Es la primera vez que una ciudad en Colombia toma la decisión de invertir poco más de medio billón de pesos en una obra que no se ejecuta en su propio municipio, pero esto es de tal nivel estratégico que por eso lo hacemos”, dijo Quintero.

Por ahora, el gobernador espera reunirse con el presidente Duque, la ANI e INVIAS para acordar la entrega de los recursos necesarios y así darle continuidad al megaproyecto que espera convertirse en el túnel más largo de Latinoamérica. Mientras tanto, el gobernador manifestó que la fase 1 del túnel también tiene un retraso del 10 %, pero que a la medida del cronograma se trabajará para sacar adelante el proyecto.

El Túnel del Toyo tiene dos tramos: el tramo uno está en obras, tiene un avance del 22% y un retraso del 10%. Ya se han excavado poco menos de un kilómetro de los 9,8 que tendrá este túnel que comunicará a los municipios de Santa Fe de Antioquia con Giraldo. Y el tramo 2 tiene un año de retraso, las obras no han comenzado y está planeado para ser de 20 kilómetros y conectará a Giraldo con Cañasgordas donde se une a las vías 4G que llevarán al Mar Caribe.

