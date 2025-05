Tras cinco meses de ausencia reapareció alias ‘Allende’, jefe disidente pedido en extradición

Andrés Allende, integrante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, quien desde hace cinco meses no participaba en la mesa de diálogos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, señaló que ya han hablado con todas las direcciones y los frentes “que no le podemos tener miedo a la paz”, pese a que la paz viene cargada de una cantidad obstáculos, “pero no podemos tenerle miedo".

Sobre Allende se llegó a rumorar que habría huido a Cuba o que decidió apartarse del proceso de paz, pero este reapareció y dijo que sigue confiando en el actual Gobierno pese a que está convencido que no hay garantías de ninguna índole, teniendo en cuenta el fallido operativo en la Laguna de Chimbuza, zona rural de Roberto Payan en Nariño, en donde según se conoció el objetivo principal de ese comando especial de las fuerzas militares era Andrés Allende, comandante del frente Alfonso Cano de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

El integrante de la delegación de ese grupo ilegal participó por última vez en la mesa de diálogos en el mes de diciembre del año 2024 en la ciudad de Tumaco y desde entonces se desconocía su paradero.

Andrés Allende, integrante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Foto: Blu Radio

El integrante de la denegación de ese grupo ilegal fue enfático y dijo: “Estamos peor que cuando empezamos. Cuando arrancamos había credibilidad y hoy se ha dañado, pero eso no es impedimento para avanzar”, sostuvo Allende, quien insistió en la necesidad de retomar el diálogo con voluntad real.

Allende dijo a Blu radio que su decisión de no hacer parte desde enero del 2025 de la delegación de la Coordinadora Ejército Bolivariano obedeció a un acto de protesta por lo que sucedió con Andrés Rojas alias 'Araña'.

“Las rejas, así sean de oro, no dejan de ser rejas”, dijo Allende tras ser consultado sobre los señalamientos de las autoridades sobre sus nexos con el narcotráfico y manifestó su deseo de aclarar su situación jurídica y propuso para tal fin la creación de comisiones de verificación dentro del proceso de paz.

“Contra mí no tienen ninguna prueba. Son solo señalamientos. No hay nadie que haya denunciado ni informes oficiales que me vinculen”, afirmo Allende.

Según Allende, quien está solicitado en extradición por una corte de los Estados Unidos que lo acusa del delito de narcotráfico, no asistir a las pasadas sesiones de diálogos “no ha sido un tema de temor, ha sido una de las formas de expresar inconformidad con el Gobierno colombiano".

“Nosotros sabemos que no garantías jurídicas simplemente que es más las ganas de apostarle a la paz y por supuesto hacer caso al llamado el jefe estado que es a la paz a la transformación de los territorios a que Colombia sea potencia la vida como lo ha dicho y que Colombia sea vista en el mundo, por lo que es bonita hermosa y con muchas riquezas naturales”.