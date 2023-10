Tratamientos médicos para cambio de sexo en menores de 18 años: el debate entre mamá y ponente

La senadora de Colombia Justa Libres Lorena Ríos radicó el miércoles un proyecto de ley que busca prohibir los procedimientos y tratamientos médicos para cambio de sexo en menores de 18 años, iniciativa de la sociedad civil en la cual participan más de 100 organizaciones.

El proyecto busca que en Colombia quede prohibido cualquier procedimiento hormonal o cirugía de cambio de género , así como cualquier tipo de tratamiento que pueda persuadir u orientar a los menores a realizarse los bloqueadores de pubertad. Esto ha generado polémica, pues hay quienes defienden que los jóvenes sí tienen derecho a decidir y hacer su transito cuando así lo quieran.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el activista y vocero de las organizaciones cristianas y provida que participaron en la construcción del proyecto, Jonathan Silva, dijo que lo que buscan con este proyecto es que en los centros educativos “la educación sexual se de mano de los padres de familia y con temas informados”.

En ese sentido, argumentó que hablar de reasignación de sexo con niños pequeños es muy complicado: “El debate está abierto, más de prohibir porque esto entra por la Comisión Séptima, aquí nos vamos por salud, obviamente tanto mental como física en todas sus etapas. Aquí lo que hay que hacer es regular el tema, porque si hemos tenidos bastantes quejas de que a las instituciones públicas llega con unas enseñanzas enfocadas no en la educación sexual”.

También habló de este tema Olga Rocío Guarín, vigía LGBTI del Distrito desde la Secretaría de Seguridad y madre de Luna, una niña con experiencia de vida trans. Su hija empezó su tránsito a los cinco años y hoy, según contó, es feliz porque desde edad muy temprana expresó sentirse diferente, no como un niño, sino como una niña.

“Luna es una niña con experiencia de vida trans, ya lleva siete años de tránsito, iniciando sus bloqueadores, felizmente transitando; una familia segura, tranquila, en ningún momento nos separamos; eso nos unió como familia. No solo son los niños los que transitan, sino es la familia”, relató.

Según explicó, no solo ha tenido acompañamiento por parte de ellos como familia, sino también de especialistas que la han venido guiando en su desarrollo para que no tenga “ese malestar de género que no se quiere”.

