Tren se descarriló en Duitama y arrolló varios vehículos: mujer embarazada murió y hay heridos

Una tragedia enluta hoy al municipio de Duitama, en el departamento de Boyacá, tras un accidente de tren que dejó como saldo una mujer embarazada muerta, un menor de edad herido y al menos otros dos lesionados.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 17 de enero, cuando dos vagones de un tren de carga que transportaba polines de concreto se desacoplaron de la locomotora y comenzaron a desplazarse sin control por la línea férrea que atraviesa varios sectores de la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades y confirmada en un comunicado de la Alcaldía de Duitama, el tren era operado por el Consorcio FerreoBelén y el siniestro se habría originado durante la operación ferroviaria, cuando se presentó el desacople de los dos vagones, los cuales se desbocaron.

El recorrido sin control de los vagones inició en el sector de la Plaza de Mercado, donde se registró un primer accidente de tránsito sin personas lesionadas. Posteriormente, los vagones continuaron su desplazamiento por la línea férrea, atravesando zonas altamente concurridas como la Avenida de Las Américas, hasta llegar a la glorieta del Hospital, donde ocurrió el hecho de mayor gravedad.



Grave accidente de tren en Duitama. Foto: Redes sociales

En este punto, uno de los vagones impactó violentamente un automóvil particular, un Chevrolet Aveo de color negro, provocando la muerte de Jessica Milena Guimbuel Barbosa, de 26 años, quien se encontraba en estado de gestación. En el mismo vehículo resultaron heridos su esposo, quien conducía el automóvil, y su hijo de cinco años, quien fue trasladado a un centro asistencial donde actualmente recibe atención médica.

Adicionalmente, un ayudante del operador del tren presentó lesiones y se encuentra bajo valoración médica, según confirmaron las autoridades.

Publicidad

Organismos de socorro como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía y personal de la Fiscalía hicieron presencia inmediata en los puntos afectados, atendiendo la emergencia, asegurando la zona y adelantando las labores judiciales correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a Medicina Legal.

Finalmente, la Alcaldía expresó su profundo rechazo y solidaridad con los familiares de la víctima, lamentando el fallecimiento de la ciudadana y de su bebé, y reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad ciudadana y la transparencia en el manejo de esta tragedia.