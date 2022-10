Tribunal de Barranquilla ordena embargo del tesoro del Galeón San José

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, con fecha de 5 de junio de 2007 y que otorga la propiedad del 50 % del tesoro del Galeón San José a la Sea Search Armada (SSA), la Sala Octava de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla ratificó el embargo que pesa sobre este lo que contiene esta embarcación.

Hay que recordar que en 1982 la Sea Search Armada, durante el gobierno de Belisario Betancourt, dio las coordenadas en las que estaría el Galeón San José, a unas 12 millas de Cartagena. Fue en esta área en la que fue hallado el tesoro en el año 2015, razón por la cual esta compañía reclama el 50 % del tesoro.

Publicidad

El embargo, inicialmente, fue ordenado el 12 de octubre de 1994,

pero fue revocado el pasado 31 de octubre de 2017 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla.

Vea también:

Ante esta medida la SSA apeló el fallo y el pasado 29 de marzo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla le dio la razón.

En el documento de siete páginas se dictamina “mantener la medida cautelar de secuestro en esta situación particular es razonable, proporcional, necesaria y adecuada, dado que busca un objetivo legítimo; sirve al fin propuesto, no existe otra medida que sea menos gravosa y garantice los derechos de la parte demandante, por lo que no solo es viable revocar, tampoco modificar la medida”.

Precisamente, este lunes la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, durante un foro académico en Bogotá, reconoció que persisten las dudas jurídicas sobre la asociación público-privada que se creó para extraer el galeón San José del fondo del mar.

Publicidad

Le puede interesar: ¿Ni Colombia ni España? Indígenas Qhara Qhara buscan tesoro de galeón San José

“En particular nos preocupa la posibilidad de que el pago al contratista se realice mediante la entrega de piezas extraídas del galeón San José. Esto significaría que parte de nuestra historia quede dispersa por anticuarios del mundo y resultaría un precedente inaceptable para el rescate de futuros galeones”, dijo durante el lanzamiento de la Especialización en Patrimonio Cultural Sumergido de la Universidad Externado.

Publicidad

Ante esa advertencia recordó que la premisa del Gobierno del presidente Iván Duque es la defensa del patrimonio histórico de la Nación y que la prórroga de la suspensión del proceso de contratación se hizo para identificar “mejores fórmulas legales”.