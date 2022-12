Tumaco no es un sitio turístico a donde se puede llegar por sorpresa: MinDefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, advirtió que el incidente con la misión humanitaria que investiga la muerte de seis campesinos en Tumaco, ocurrió porque los integrantes de la misma no avisaron oportunamente de su presencia en la zona.



“No basta con que usted llegue con chaleco y diga ‘soy de una comisión humanitaria’. En un sitio como ese hay que avisar, hay que decir. Con mucho gusto le daremos la seguridad correspondiente. Que visiten los sitios que quieran, sin alterar la zona donde está la inspección judicial. La comisión iba acompañada de gente que quiso penetrar en la base de seguridad de erradicación de la Policía”, dijo.



Sobre la versión de cilindros y tatucos en la zona, aseguró que las versiones salieron de militares y policías que estaban en la zona, supuestamente expertos, y que por eso en el afán de dar una explicación hubo confusiones.



"No se pusieron de acuerdo para dar ese testimonio, sino que de varias fuentes testimoniales se llegó a esa conclusión y esa línea de investigación habrá que esclarecerla", puntualizó.



Finalmente, el ministro reveló que más policías y militares serán trasladados primero a Tumaco y luego a Bogotá para dar las explicaciones necesarias de lo qué pasó el jueves.



"Está es la medida inicial que cae sobre ellos, no se descarta que haya más. También sobre todos los que estaban en la escena de los hechos se ha tomado la decisión de trasladarlos para que den las explicaciones y aporten con la investigación", expresó.



Publicidad





Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.