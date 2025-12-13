¿En qué gastar la prima de Navidad? Las prendas que son cruciales en el armario

Con la llegada de la Navidad en Colombia, es común que las temperaturas bajen en varias regiones del país y aumenten las enfermedades respiratorias, como la gripa y los resfriados. El frío, sumado a las lluvias propias de esta época, lleva a que muchos colombianos aprovechen la prima de servicios para invertir en prendas que realmente respondan a las condiciones del clima y ofrezcan comodidad en el día a día.

Más allá de la moda, diciembre se convierte en el mes ideal para pensar en ropa funcional, resistente y duradera. Ya sea para enfrentar las madrugadas frías en la ciudad, viajar a zonas de montaña, salir a carretera o incluso planear una escapada para acampar, hay prendas que se vuelven indispensables en el armario. La clave está en elegir artículos versátiles que puedan usarse en distintos contextos y que representen una buena inversión a largo plazo.



Prendas imprescindibles para comprar en diciembre en Colombia

Existen al menos cuatro artículos que no deberían faltar en el armario, especialmente en un país tropical como Colombia, donde el clima puede cambiar de un momento a otro. El frío, la humedad y las lluvias hacen que protegerse solo con un paraguas no sea suficiente.

Chaqueta para invierno Foto: Freepik

Las chaquetas térmicas: se han convertido en una prenda básica para enfrentar las bajas temperaturas. Son ideales para conservar el calor corporal, especialmente en ciudades frías o durante viajes a zonas montañosas. Marcas especializadas, como The North Face, recomiendan modelos que combinen aislamiento térmico y ligereza, lo que permite mantenerse abrigado sin sacrificar movilidad ni comodidad. Además, hoy existen diseños que se adaptan fácilmente tanto a planes al aire libre como a la rutina diaria.



Las chaquetas impermeables: son otro infaltable en esta temporada. En Colombia, las lluvias suelen intensificarse a final de año y el frío constante obliga a optar por prendas prácticas y livianas. Este tipo de chaquetas protegen de la humedad sin generar sensación de encierro o pesadez, lo que las hace funcionales para caminar, viajar o desplazarse en transporte público. Una de sus mayores ventajas es que son fáciles de empacar y transportar, convirtiéndose en aliadas permanentes durante diciembre y los primeros meses del año. Chaqueta para lluvia Foto Freepik

Los pantalones funcionales: también ganan protagonismo en esta época. Para muchos, se trata de una de las mejores inversiones en vestuario, pues ofrecen resistencia al desgaste, comodidad y adaptabilidad. Son ideales para actividades al aire libre, trayectos largos, viajes o incluso para el uso diario. Su diseño permite enfrentar distintos tipos de clima y terreno sin perder confort, lo que los hace especialmente útiles para quienes buscan durabilidad y versatilidad en una sola prenda.

Accesorios clave para el frío y la lluvia de fin de año

Más allá de chaquetas y pantalones, los accesorios juegan un papel fundamental. Gorros, guantes, mochilas y maletas resistentes se convierten en complementos necesarios para quienes buscan funcionalidad sin dejar de lado el estilo. Estos elementos no solo ayudan a protegerse del frío, sino que facilitan la organización y el transporte de objetos personales durante viajes o jornadas largas.



Lo mejor de estos accesorios es su utilidad a largo plazo. Funcionan tanto en la ciudad como en el campo y acompañan a las personas en distintas situaciones: desde días lluviosos y fríos, hasta escapadas de fin de semana o planes al aire libre.

