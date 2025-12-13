Policía responde a anuncio de paro armado de 72 horas del ELN: "Propagandismo político"

El general William Quintero, comandante de la Policía Meropolitana de Bucaramanga y de la Región de Policía Número Cinco, aseguró en diálogo con Blu Radio que, aunque no existe presencia permanente de estructuras del ELN en la ciudad, sí se ha intensificado la vigilancia debido al contexto regional y al reciente anuncio de un paro armado de 72 horas por las constantes amenazas de Estados Unidos hacia Colombia.

Según explicó el general, la Policía Nacional desplegó más de 1.300 uniformados en Bucaramanga, especialmente por la coincidencia entre el anuncio del paro armado y la realización de las elecciones atípicas que se llevarán a cabo este domingo, 14 de diciembre. El dispositivo incluye personal de inteligencia, policía judicial, grupos de reacción y unidades especializadas para atender cualquier alteración del orden público.

Referencia policías. Foto: AFP.

Quintero recordó que el oriente del país ha tenido influencia de distintas estructuras del ELN, como el Frente de Guerra Nororiental en Norte de Santander, el Frente de Guerra Oriental en Arauca y el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro en el Magdalena Medio, regiones donde en los últimos años se han registrado múltiples acciones armadas durante paros decretados por ese grupo.

ELN anuncia paro armado desde el 14 de diciembre Foto: suministrada

Indicó, además, que zonas como el Catatumbo, la Metropolitana de Cúcuta y sectores del Magdalena Medio continúan siendo las más afectadas por la confrontación armada, especialmente tras los recientes ataques registrados el pasado 6 de diciembre en Cúcuta, donde se presentaron acciones terroristas contra la fuerza pública.



Frente a la situación en el área metropolitana de Bucaramanga, el comandante confirmó que se mantienen labores de inteligencia y patrullajes permanentes, luego de la aparición de banderas alusivas al ELN en sectores rurales de Piedecuesta y zonas cercanas a Girón.

Bandera hallada del ELN. Suministrada.

"Propagandismo político"

Quinero aseguró que en Bucaramanga “no hay presencia permanente de estos grupos” y explicó que los hechos registrados corresponden a “todo ese tema panfletario, el propagandismo político, con panfletos y comunicaciones de estos grupos subversivos”, por lo que se mantienen los operativos de control y vigilancia.

En cuanto a las elecciones atípicas, la Policía informó que se implementaron restricciones especiales mediante decreto municipal, entre ellas la prohibición del porte de armas, el consumo y venta de bebidas alcohólicas, y limitaciones al transporte de escombros, mudanzas, cilindros de gas y materiales peligrosos.

En total, 82 puestos de votación contarán con presencia policial, además de custodia al material electoral y al proceso de escrutinio.

Finalmente, el general Quintero explicó que, mediante el decreto 0872 de la Alcaldía de Bucaramanga, se adoptaron restricciones como la prohibición del porte de armas, la venta y consumo de licor y controles especiales de movilidad, con el fin de preservar el orden público durante las elecciones atípicas de este fin de semana.

