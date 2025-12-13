Orgullo País: la marca colombiana que cumple 80 años tejiendo moda sostenible

Desde hace ocho décadas, una empresa colombiana ha logrado conectar generaciones a través del tejido, la calidad y la innovación responsable. Se trata de Céfir, una compañía del sector textil que hoy celebra 80 años de historia, consolidándose como un referente de moda consciente y tejido responsable en Colombia y Latinoamérica.

Fundada en 1945, Zephir es actualmente liderada por la tercera generación familiar, que ha asumido el reto de honrar el legado de quienes construyeron la marca, al tiempo que apuesta por una transformación sostenible de la industria textil.

“En 1945 nace Zephir, una empresa que se ha dedicado a tejer prendas muy bien hechas para todos los colombianos. Hoy estamos cumpliendo 80 años, donde hemos conectado con muchísimas generaciones”, explicó Juanita Sáenz, gerente general de la compañía.

Moda sostenible con sello colombiano

En los últimos años, Zephir ha fortalecido una línea de producción sostenible, incorporando materiales ecoamigables y fibras vegetales, que permiten ofrecer prendas suaves, responsables con el medio ambiente y alineadas con las nuevas exigencias del mercado.

“Esta experiencia nos ha permitido desarrollar una línea sostenible y entregar a nuestros clientes prendas hechas con fibras vegetales, muy suaves y responsables con el entorno”, señaló Sains.

Mirada al futuro y expansión internacional

El crecimiento de la empresa no se detiene. Para 2026, Zephir proyecta ampliar su línea de producción, generar más empleo y dar un paso clave hacia la internacionalización, llevando prendas colombianas a nuevos mercados.



“Nuestro gran proyecto es ampliar la producción, crear más empleos y llegar a mercados internacionales con prendas colombianas muy bien hechas”, afirmó la gerente.

Un legado que se viste

Como parte de la celebración de sus 80 años, la marca lanzó una colección especial llamada “Nuestro Legado”, un homenaje a las personas, generaciones y manos que han hecho posible la historia de Zephir.

Hoy, esta empresa demuestra que es posible crecer, innovar y competir, sin perder la identidad, el compromiso social y la responsabilidad ambiental.

