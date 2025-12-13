Traslados de Digno Palomino y alias ‘Castor’ hacia cárceles del Atlántico podrían darse en enero

Con la autorización del presidente Gustavo Petro para los acercamientos exploratorios con miras a un eventual diálogo de paz con las bandas Los Costeños y Los Pepes, también podría llegar la aprobación de los traslados de sus cabecillas, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, hacia cárceles en el Atlántico, para facilitar su presencia en las mesas de trabajo o los también llamados escenarios de paz.

De esa forma fue confirmado por Cristian Morelli, abogado de Digno Palomino, quien declaró a Blu Radio que la expectativa es que estos se concreten antes del 20 de enero, fecha estipulada como el fin de la presunta tregua que, al momento, protagonizan estas organizaciones.

“Cabe recordar que, de los compromisos realizados por parte y parte, está presente el propiciar un espacio en Barranquilla, dentro de los establecimientos carcelarios, para poder construir escenarios de paz dentro del mismo territorio, bajo vigilancia del Inpec”, introdujo.

“Luego entonces, esta defensa, con base en esos compromisos establecidos en días anteriores, cree firmemente tanto en la palabra del presidente Gustavo Petro como en la del alto comisionado, Otty Patiño, de que esos traslados y esos escenarios constructivos de paz pudiesen ser materializados antes de la finalización de esta primera tregua. Esa es la expectativa que tenemos”, agregó.



Pese a que no está definida una cárcel para sus llegadas hasta el momento, aclaró Morelli que ahora la decisión pasa a manos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), institución encargada de analizar las condiciones de seguridad que estos movimientos conllevan.

Del mismo modo, el abogado contó que, aunque la tregua entre Pepes y Costeños termina el próximo 20 de enero, hay disposición para extenderla hasta que se logren los acuerdos con miras a la paz urbana de la ciudad.

“En ese primer compromiso escrito, que quedó plasmado dentro del establecimiento carcelario La Picota, en Bogotá, y bajo verificación de diferentes autoridades estatales, se dejó contemplado que esta tregua sería, en principio, hasta el 20 de enero. No obstante, tenemos planteado que la misma sea prorrogada hasta que exista un consenso definitivo dentro de los pasos a seguir en este acuerdo de paz urbana en el Atlántico, del que esperamos que sea un éxito y una realidad”, finalizó.

Hay que destacar que los abogados de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, respectivos cabecillas de las bandas ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ en el Atlántico, solicitaron, a través de cartas al Gobierno nacional, la inclusión del gestor de paz Salvatore Mancuso como facilitador en la eventual mesa exploratoria que se quiere instalar antes de febrero del próximo año para la paz urbana de este territorio.

Las misivas, radicadas ante el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus, se basan precisamente en agilizar un proceso sociojurídico que consolide la paz en Barranquilla.