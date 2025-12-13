En vivo
Traslados de Digno Palomino y alias 'Castor' hacia cárceles del Atlántico podrían darse en enero
Primicia

Traslados de Digno Palomino y alias ‘Castor’ hacia cárceles del Atlántico podrían darse en enero

El abogado de Digno Palomino contó que la decisión está en manos del Inpec, institución encargada de analizar las condiciones de seguridad que estos movimientos conllevan.

castor y palomino.png
Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, dándose las manos después de firmar un nuevo cese al fuego.
Tomado de transmisión de RTVC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de dic, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

