Esto es lo que vale la ruta navideña en el Tren de la Sabana en 2025: rutas y dónde comprar pasajes

Diciembre vuelve a llenar de planes a los ciudadanos, especialmente a quienes buscan experiencias distintas para recorrer la ciudad y sus alrededores. Con la llegada de las luces y la ambientación navideña, el Tren de la Sabana volvió a abrir sus tradicionales rutas de fin de año, una opción que cada temporada reúne a familias, parejas y grupos de amigos que quieren vivir la Navidad desde otro ángulo.

En ese contexto, el Tren de la Navidad Turistren 2025 funcionará durante varias semanas consecutivas y se consolida como una alternativa nocturna para quienes quieren salir de la rutina sin alejarse demasiado. El servicio iniciará el 15 de diciembre y se extenderá hasta el 9 de enero, con excepción de los días 24 y 31 de diciembre, cuando no habrá operación.

El recorrido no se limita únicamente a observar las luces. La experiencia incluye música, ambientación navideña, juegos pirotécnicos y espacios pensados para tomarse fotografías con la locomotora iluminada, uno de los momentos más esperados por los asistentes. Todo esto hace que el plan se perciba como algo más que un simple trayecto ferroviario.



Recorrido y horarios del Tren de la Sabana en diciembre

El itinerario oficial inicia en el costado occidental del centro comercial Gran Estación, frente a la plazoleta de Los Alfiles. Desde allí, el tren avanza hacia el norte de Bogotá y el municipio de Chía, antes de emprender el regreso a la capital.

Itinerario completo:

Gran Estación: salida a las 6:45 p. m.

Estación Usaquén: llegada 7:15 p. m. / salida 8:00 p. m.

Estación La Caro (Chía): llegada 8:50 p. m. / salida 9:20 p. m.

Estación Usaquén: llegada 10:10 p. m. / salida 10:15 p. m.

Gran Estación: llegada final 10:45 p. m.

El inicio del recorrido solo está habilitado en Gran Estación y en la estación Usaquén, que también funciona como punto de abordaje autorizado.



Tren de la Sabana en navidad Foto: Alcaldía de Bogotá

Tarifas y dónde comprar los pasajes del Tren de la Sabana

El Tren de la Navidad cuenta con sillas amplias, tiquetes numerados y baños intermedios, lo que permite un viaje más cómodo para todos los pasajeros.

En cuanto a los precios, aunque el Tren de la Sabana es una tradición en Bogotá, para algunas personas el costo puede resultar elevado:

Precios oficiales 2025:



Pasaje por persona: $72.000.

Niños menores de 3 años: no pagan, siempre que viajen en brazos.

Recargos por compra en Tuboleta:



$8.600 por tiquete.

$8.000 por transacción.

¿Dónde comprar la boleta?

Compra en línea: Tuboleta.

Compra telefónica: +57 601 5936300.

Estación de la Sabana: venta anticipada.

Estación Usaquén: venta anticipada y punto de salida del tren.

Entre las recomendaciones oficiales están llegar con tiempo, usar ropa abrigada, llevar calzado cómodo y supervisar permanentemente a los menores. No está permitido el ingreso de mascotas, ni fumar, vapear o viajar en estado de embriaguez.

Tren de Boyacá Foto: Gobernación de Boyacá- Freepik

Tren de Boyacá 2025: otra opción para viajar en Navidad

Además del plan en Bogotá, Boyacá también activó su Tren de la Vida y la Esperanza, que operará desde el 12 de diciembre hasta el 11 de enero de 2026. Este recorrido incluye ambientación navideña y actividades culturales en los municipios por los que pasa el tren.

Las salidas se realizan desde la estación de Nazareth, en Nobsa, con cupos limitados y boletería para ida y regreso.



Rutas disponibles en 2025:

Luz de Boyacá (Nobsa – Nazareth – Corrales)

Opera lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos.

Salida: 6:15 p. m. / Regreso: 10:30 p. m.



Opera lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos. Salida: 6:15 p. m. / Regreso: 10:30 p. m. Circuito Completo (Nobsa – Nazareth – Paz de Río – Corrales)

Opera martes y viernes.

Salida: 4:15 p. m. / Regreso: 10:30 p. m.



Opera martes y viernes. Salida: 4:15 p. m. / Regreso: 10:30 p. m. Se Ilumina Corrales (Nobsa – Nazareth – Corrales)

Opera del 17 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

Salida: 3:15 p. m. / Regreso: 7:00 p. m.

Precios oficiales del tren navideño de Boyacá:

Ruta Luz de Boyacá



Vagón Lujo: $48.000

Vagón Legado: $43.000

Circuito Completo



Vagón Lujo: $55.000

Vagón Legado: $50.000

Se Ilumina Corrales



Vagón Lujo: $45.000

Vagón Legado: $40.000



La boletería puede adquirirse a través de la plataforma Tickets GYP y en las redes oficiales de Paz del Río y Boyacá Te Espera. Para muchos, estos recorridos se han convertido en uno de los planes infaltables de diciembre, ideales para una escapada cercana y para vivir la Navidad sobre rieles.