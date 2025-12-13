En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Esto es lo que vale la ruta navideña en el Tren de la Sabana en 2025: rutas y dónde comprar pasajes

Esto es lo que vale la ruta navideña en el Tren de la Sabana en 2025: rutas y dónde comprar pasajes

El servicio del Tren de la Sabana iniciará el 15 de diciembre y se extenderá hasta el 9 de enero, con excepción de los días 24 y 31 de diciembre, cuando no habrá operación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad